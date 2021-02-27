بالصور : قائد عمليات بغداد يطلع على الاستعدادت الخاصة بزيارة البابا بجولة ليلية

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، ان قائد العمليات اجرى امس جولة ليلية اطلع خلالها ميدانياً على إجراءات تأمين زيارة البابا فرنسيس إلى العاصمة.

وذكر إعلام القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم، تفقد ليلاً قواطع المسؤولية، "ضمن الإجراءات الأمنية التي تهدف إلى تأمين العاصمة بغداد خلال الزيارة المرتقبة لقداسة بابا الفاتيكان"، مشدداً على تركيز الإجراءات الأمنية حول كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية".