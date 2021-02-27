القبض على متهمين بحوزتهما مواد مخدرة وعملة مزورة في بغداد

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "دوريات نجدة الاعظمية تمكنت من القبض على متهمين اثنين بحوزتهما (مواد مخدرة نوع كرستال ومبلغ من المال مزور وجهاز لتعاطي المخدرات)".وأشارت إلى أن "ذلك جاء خلال اجراء ممارسة امنية، حيث تمت ملاحظة شخصين يستقلان دراجة نارية بوضع يجلب الشك ولدى مشاهدتما الدورية قاما بترك الدراجة ولاذا بالفرار ليتم اشعار السيطرة المركزية من قبل آمر الدورية ومطاردتما والقبض عليهما ولدى تفتيشهما عثر بحوزتهما على المواد المذكورة وتم تسليمهما الى مكتب مكافحة المخدرات اصوليا".