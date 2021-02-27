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التحالف الدولي بشأن طلعاته الجوية: لا تتم إلا بموافقة بغداد

أمن

2021-02-27 | 12:44
التحالف الدولي بشأن طلعاته الجوية: لا تتم إلا بموافقة بغداد
2,346 مشاهدة

أكد نائب القائد العام لقوة المهام المشتركة للشؤون الاستراتيجية للتحالف الدولي، اللواء كفين كاتسي، السبت، أن عصابات داعش الإرهابية وصلت إلى مراحلها الأخيرة، فيما بين أن طلعات التحالف الجوية لا تتم الا بموافقة الحكومة العراقية.

وقال كاتسي، وفقا للوكالة الرسمية، إن "القوات العراقية نجحت في تفكيك عصابات داعش، وقتلت واعتقلت العديد من قيادات داعش الإرهابية"، مبيناً إن "التحالف والقوات العراقية يعملان على تفكيك الشبكة المالية لداعش".

وبشأن الهجمات الصاروخية، أشار إلى أنها "تشكل تهديداً للعراق، وأن الحكومة والقوات الأمنية تعالج تلك الهجمات التي تنفذ من الجماعات المسلحة"، مؤكداً التزام التحالف "بدعم القوات العراقية في التصدي للهجمات الصاروخية ضد البعثات".

ولفت كاتسي إلى "تقليص عديد قوات التحالف في العراق بناءً على طلب الحكومة"، موضحاً أن "قوات الناتو تقدم الاستشارة للقوات الأمنية العراقية".

وشدد على ان "الطلعات الجوية التي تنفذها طائرات التحالف لا تتم الا بموافقة عراقية، كما انها لا تقتصر على التحالف فقط بل هناك الكثير من المهمات تنفذها الطائرات العراقية وطيران الجيش"، لافتاً إلى "قدرة القوات العراقية على تنفيذ عمليات أمنية واسعة دون الاستعانة بالضربات الجوية".

وأكد كاتسي "عدم حاجة القوات العراقية إلى التدريب لأنها أصبحت بمستوى من الحرفية الكافية".

وبخصوص الهجمات التي تستهدف الارتال، بين أن "أغلب الهجمات على الأرتال تستهدف معدات مقدمة للقوات العراقية وليس للتحالف، منوهاً إلى أن العمليات ضد أرتال التحالف الدولي تهديد لأمن العراق وحياة المدنيين".

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