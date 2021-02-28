باسناد القوة الجوية وطيران الجيش.. عملية مشتركة لتطهير مناطق في خانقين

الخلية ذكرت في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قيادة عمليات ديالى باشرت بتنفيذ عملية امنية مشتركة من خلال الفرقة الخامسة بالجيش العراقي ومحور ديالى للحشد الشعبي بتشكيلاته، وبإسناد القوة الجوية وطيران الجيش".ولفت البيان، الى ان "العملية التي ستستمر عدة ايام، تستهدف القضاء على العناصر الإرهابية في مناطق زور الاصلاح في قضاء خانقين"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية تستمر في عملياتها التعرضية لمطاردة بقايا داعش الارهابي".