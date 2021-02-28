الحشد الشعبي يطهر مساحات وقرى شمال خانقين

وذكرت المديرية في بيان، تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قوات اللواء 28 للحشد الشعبي طهرت 17 كلم وامنت قريتي الدكات والكبية الكبيرة شمال خانقين في ديالى".واشار البيان الى ان " هندسة اللواء 28 فتحت طرقا نيسمية بديلة لتقدم القطعات العسكرية نحو أهدافها المرسومة شمال خانقين في ديالى، مبينا ان "هذه الخطوة تكتيكا أمنيا لاقتحام مناطق شمال شرق ديالى بعد زرع عناصر داعش عبوات ناسفة ".