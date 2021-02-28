القبض على 8 متهمين بقضايا مختلفة في الديوانية

المديرية قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "دوريات ومفارز مراكز الشرطة في مناطق الديوانية والجمهوري والإسكان نفذت حملة واسعة لملاحقة المطلوبين وتنفيذ مذكرات أوامر القبض الصادرة من القضاء، تضمنت نصب السيطرات المتحركة والثابتة والتفتيش الدقيق للعجلات والأشخاص، أسفرت عن إلقاء القبض على 8 متهمين بقضايا مختلفة".واضاف البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة".