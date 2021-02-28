في ثلاث محافظات.. الشرطة المجتمعية تحبط 3 محاولات ابتزاز الكتروني

وقالت المجتمعية في بيان ورد السومرية نيوز، إن "العمليات جاءت على خلفية ورود مناشدات من نساء عبر خطها الساخن (497) أدعن فيها تعرضهن للابتزاز من قبل أشخاص، حيث قاموا بتهديدهن بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية اوالخضوع لرغباتهم الدنيئة، وفي الأثناء استطاعت الشرطة المجتمعية من مواجهة المبتزين بالأدلة التي تثبت تورطهم بجريمتهم".واضاف البيان انه "تم اتخاذ بحقهم الإجراءات الأصولية اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات النساء".