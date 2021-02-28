مقتل شخصين بهجوم مسلح في ديالى

أفاد مصدر امني، الاحد، بمقتل شخصين بهجوم مسلح في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هجوماً شنه مسلحون على قرية كنعان في ديالى ما اسفر عن مقتل اثنين من رعاة الغنم"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.