شرطة بغداد والمجتمعية تمنعان فتاة من الانتحار ببغداد

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الشرطة المجتمعية وشرطة بغداد قدمتا الدعم النفسي والمعنوي للفتاة، والتواصل مع ذويها، وتقديم الدعم المادي لهم كما تم تسليمهم ابنتهم بعد أخذ تعهدات منهم بعدم التعرض لها ورعايتها".وبحسب البيان، تعهدت الشرطة المجتمعية بالقيام بزيارات متكررة للاطمئنان على أحوالها وتقديم الدعم النفسي والمادي لها ولعائلتها.