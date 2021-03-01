مقتل شخص باطلاق نار في البصرة

افاد مصدر امني، الاثنين، بمقتل شخص باطلاق نار في مدينة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قتل مساء اليوم، نتيجة اصابته بعدة اطلاقات نارية من مسلحين مجهولين في ناحية الثغر بالبصرة"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.