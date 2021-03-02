نينوى .. نتائج اليوم الاول للعملية الامنية المشتركة بمناطق جنوب مدينة الحضر

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "عملية أمنية واسعة انطلقت يوم امس لتأمين مناطق جنوب الحضر في نينوى من فلول داعش بمشاركة اللواء 44 ولواء أنصار المرجعية واللواءين 25 و21 التابعة لقيادة عمليات نينوى وقوات الجيش العراقي من(لواء ٤٣ – لواء ٢١ – لواء ٦٦ – لواء ٦٠) وفوج ٤٠ حشد عشائري"، لافتةً إلى انه "جرى تفتيش العديد من المناطق والاهداف بعد تحديدها من طريق الجهد الاستخباري بوجود نشاط لخلايا داعش الإرهابي".وأضافت القيادة انه "تم تفتيش وتأمين منطقة رجم العظامه والأبحاث ووادي الثرثار وتل غزال وجسر العقارب وقرية الميموني والدخول بعمق الصحراء 55كم وبعرض 50 كم"، مبينة أن "العملية اسفرت أيضا عن العثور على مضافة كبيرة لداعش في عمق الصحراء وكدس للعبوات وقنابر الهاون حيث تم إتلافها بشكل آمن".