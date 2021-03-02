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بالفيديو متظاهرو البصرة يجددون مطالبهم بمحاسبة قتلة المتظاهرين
أمن
2021-03-02 | 05:37
بالفيديو متظاهرو البصرة يجددون مطالبهم بمحاسبة قتلة المتظاهرين
المصدر:
السومرية نيوز
1,230 مشاهدة
متظاهرو البصرة يجددون مطالبهم لمحاسبة قتلة المتظاهرين
وقال المتظاهرون في بيان تلاه ممثلهم بمقطع فيديو مطالبة المحتجين للسلطات الحكومية بمحاسبة ما اسماهم المتسببين باراقة دماء البصريين الى القضاء وفي مقدمتهم رئيس اللجنة الامنية العليا اسعد العيداني الذي يشغل منصب المحافظ اضافة الى جميع القيادات الامنية التي لها علاقة باستهداف المتظاهرين.
كما دعا المتظاهرون السلطات الحكومية الكشف عن اعترافات ما تعرف بخلية الموت التي نفذت عمليات اغتيال ضد الناشطين في المحافظة وعن الجهات المرتبطة بها.
ياتي ذلك بعد التصعيد الامني الاخير الذي شهدته محافظة ذي قار ودعوة تنسيقيات التظاهرات في محافظات الوسط والجنوب الى تجديد الاحتجاجات للمطالبة باصلاح الاوضاع الاقتصادية والسياسية وتقديم الجهات والشخصيات المتسببة بمقتل وجرح المتظاهرين الى العدالة.
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