الاستخبارات تفشل محاولة تهريب "نحاس وسكراب" في الانبار

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "تنفيذا لاوامر المراجع العليا باحباط كافة عمليات التهريب والقبض على القائمين بها ومساعديهم وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٣٨ من احباط عملية تهريب نحاس وسكراب محملة بشاحنه في سيطرة محمد الكروي على الطريق الرابط بين الرمادي وهيت في الانبار، وتلقي القبض عليها وعلى سائقها".وأشار البيان إلى "تسليم الشاحنة والمواد والسائق الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".