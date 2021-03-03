الاستخبارات تعلن عن "صيد ثمين" شمالي بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن مساعيها الدؤوبة لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات والسلاح. وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١١ والفوج الاول لواء ٤٤ من محاصرة دار احد تجار المخدرات والسلاح و متخصص بسرقة الدراجات النارية وتشتبك معه بعد ان اطلق النار عليها، وتتمكن من القاء القبض عليه في منطقة الحسينية شمالي بغداد".واضاف البيان انه "تم ضبط بحوزته ٩ دراجات نارية مسروقة، و١٤ قداحة تسنخدم لتعاطي المخدرات، و٢ غم من مادة الكريستال المخدرة، و٤ بنادق كلاشنكوف مع ٣ مخازن لها، و٢ ناظور نهاري وناظور قناصة، و ٣ حعب مختلفة، و٢ اختام مختلفة، ومسدس صوتي مع ٣ مخازن له، بالاضافة الى حربة ومخازن مسدس كلوك".وتابع البيان انه "تم تسليم المتهم مع المبرزات الجرمية الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".