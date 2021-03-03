قوة عسكرية خاصة تصل ذي قار.. والسبب؟

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "قوة عسكرية كبيرة تابعة للفوج الرئاسي وصلت محافظة ذي قار استعدادا لزيارة بابا الفاتيكان"، مضيفا ان "القوة العسكرية وصلت برفقة عجلاتها تمركزت في قيادة عمليات سومر وهي مكلفة بمهام امنية للحماية واستعدادا لزيارة بابا الفاتيكان".واضاف ان "البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، سيقوم بزيارة العراق خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس آذار 2021، بالاضافة الى انه سيزور مدينة اور الاثرية وبيت نبي الله ابراهيم الخليل في محافظة ذي قار".