القبض على ثلاثة ارهابيين بالاعظمية في بغداد

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تعضيدا لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الحادية عشر والفوج الثاني لواء المشاة ٤٤ من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في منطقة راغبة خاتون ( الكم ) التابعة لقضاء الاعظمية في بغداد الرصافة".واضاف البيان انه "هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".