العثور على مخلفات حربية في ذي قار

وقال مصدر من المديرية للسومرية نيوز، ان "قوة مشتركة من شرطة ذي قار ومديرية الدفاع المدني بالاضافة الى خبراء المتفجرات تمكَّنت من رفع مخلف حربي عبارة عن لغم ارضي ضد الدروع يعود للنظام الجيش السابق في قضاء الغراف شمال الناصرية".واضاف ان "القوة تمكنت من رفع 8 قذائف هاون عيار 82 ملم وهي من المخلفات الحربية بقضاء الشطرة اثناء العمل في حفريات موقع بناية الكراج الموحد".وتابع انه "تمت معالجة القنابل ونقلها باشراف مختصين الى مكان آمن تمهيدا لاتلافها من قبل من قبل مفارز الدفاع المدني في ذي قار".