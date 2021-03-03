ذي قار.. القبض على 6 متهمين بالقتل

ألقت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، القبض على 6 متهمين بقضايا قتل.

وقالت الشرطة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "شرطة قضاء الشطرة شمال المحافظة ألقت القبض على (6) متهمين مطلوبين بقضايا قتل وشروع بالقتل".

