63 إرهابياً في ثلاث محافظات.. الخلية توجز العمليات الأمنية اليوم

وقالت الخلية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "قوة من المقر المتقدم للعمليات المشتركة / كركوك قامت بعملية استباقية في المناطق ضمن قاطع المسؤولية حيث تم القاء القبض على 14 إرهابياً".وأشار إلى أن "قوة من قيادة عمليات نينوى نفذت واجبات تفتيش في مناطق متفرقة حيث تم خلالها العثور على كدس للاعتدة والقاء القبض على 21 ارهابياً".ومن جانب اخر، خرجت قوة من قيادة عمليات ديالى بواجب تفتيش وتطهير ضمن قاطع المسؤلية حيث تم العثور على كدس عتاد والقاء القبض على 28 ارهابياً، بحسب البيان.