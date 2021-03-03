قيادي في الحشد العشائري يكشف هدف الضربات التي تستهدف "عين الاسد"

وقال العبيدي خلال حديثه لنشرة السومرية، إن "المنفذ لعمليات قصف القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية هو معروف لدى جميع العراقيين، ومدعوم من جهات خارجية تحاول تصفية حساباتها السياسية داخل العراق".وأضاف، أن "قوات التحالف تنفذ عمليات اعتقال بحق سكان أبناء ناحية البغدادي بعد كل عملية استهداف للقاعدة، وتحملهم مسؤولية الاستهدافات على الرغم من عدم مسؤليتنا عنها".وأشار إلى أن "مسؤولية حماية قوات التحالف تقع على عاتق الحكومة العراقية، وليس على عاتق أبناء محافظة الانبار".