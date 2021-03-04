القبض على اثنين من المطلوبين بقضايا إرهابية في كركوك

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قطعات الشرطة الاتحادية تواصل مهامها الأمنية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق المطلوبين وفق المادة ٤/ إرهاب، حيث تمكنت قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية من القاء القبض على اثنين من المطلوبين (م، ح، ج) و(ج، ح، ج) وفق المادة ٤/إرهاب في قرية(صالح النهر) ناحية الرياض بكركوك".واضاف البيان انه "تم إحالتهما اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".