بالارقام.. شرطة بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مفارزها في الكرخ والرصافة ألقت القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة تنوعت بين القتل، والتزوير، والمخدرات، والنصب والاحتيال، فضلا عن تنفيذها عدد من الممارسات الأمنية الاستباقية للحد من الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار".وأشارت القيادة الى تمكن مفارزها في مديرية شؤون سيطرات بغداد من ضبط (27) مخالفا مع عجلة تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد.