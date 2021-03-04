ضبط عبوات وتدمير أوكار.. الخلية توجز العمليات الأمنية اليوم

وقالت الخلية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "شرعت قيادة عمليات غرب نينوى من خلال الفرقة الخامسة عشر بواجب تفتيش في منطقة الهارونية حيث تم العثور على 9 عبوات ناسفة من مخلفات داعش الارهابي وتم تفجيرها موقعيا".وأضاف البيان، إنه "المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك أكملت عمليات البحث و التطهير المشتركة والمستمرة في منطقة توجول بمحاذاة السلسلة الجبلية مع حرس الاقليم بأتجاه الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات ديالى لملاحقة فلول عصابات داعش الارهابية و تدمير اوكارهم وتعزيز الأمن والاستقرار فيها".وبينت إنه "تم العثور خلال تلك العملية على 21 وكراً و67 عبوة ناسفة و دراجتين ناريتين و 4 انفاق و زورق و 10 احزمة ناسفة و 3 عبوات بلاستيكية سعة 20 لتر مملوءة بمادة ال c4 حيث تم تدمير الأوكار والانفاق و تفجير الكدس موقعيا".