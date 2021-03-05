القبض على عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد تزايد حوادث سرقة الدراجات النارية وتحديدا ضمن منطقة شارع فلسطين من قبل اشخاص مجهولين تم تشكيل فريق عمل من مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ لغرض الحد من هذه الجرائم والقبض على الجناة".واضاف البيان انه "بعد التحري والبحث وجمع المعلومات ومقاطعتها والاستعانة بالمصادر السرية تم التوصل الى احد المتهمين وتحديد اماكن تواجده ونصب كمين له والقبض عليه وضبط بحوزته دراجة نارية مسروقة ولدى التحقيق معه اعترف بقيامه بالاشتراك مع متهمين آخرين بسرقة عدة دراجات نارية، وبدلالة المتهم تم تحديد اماكن تواجد المتهمين الآخرين والقبض على أربعة متهمين كما ضبط بحوزتهم اربع دراجات نارية مسروقة".