قوة من الحشد تعثر على مضافة لداعش في جرف النصر

المديرية ذكرت في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قوة من اللواءين 46 و 47 التابعة لقيادة عمليات الجزيرة للحشد الشعبي عثرت خلال عملية استباقية على مضافة لعناصر داعش في جرف النصر شمالي بابل".واضافت ان "العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة في منطقة العويسات بجرف النصر" ، مشيرة الى "تدمير المضافة بشكل تام."هذا وتكثف قوات الحشد الشعبي من إجراءاتها الاستخبارية والأمنية لمنع أي محاولة تسلل لعناصر داعش واستهداف أمن المواطنين ضمن مناطق شمالي بابل.