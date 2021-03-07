القبض على عدد من المتهمين بحملات أمنية في صلاح الدين

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مراكز اقضية سامراء والضلوعية وبيجي قامت بتنفيذ حملة تفتيش واسعة، اسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة".وأشارت المديرية إلى تمكن مفارز قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية من ضبط عجلة نوع مارسيدس حمل قادمة من محافظة اربيل تحمل(٥٠ كارتون) من مادة البودرة غير المعروفة، وحسب ادعاء صاحب العجلة انها مركزات تستخدم في صناعة المياه الغازية، وتمت احالة العجلة والسائق الى الجهة المختصة".