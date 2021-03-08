Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
البابا في العراق
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
البابا في العراق
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اللجنة العليا تحسم الجدل بشأن حظر التجوال
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

لجنة الامن تتفقد القطعات التي تشارك بتأمين زيارة الامام الكاظم (ع)

أمن

2021-03-08 | 04:55
لجنة الامن تتفقد القطعات التي تشارك بتأمين زيارة الامام الكاظم (ع)
1,202 مشاهدة

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، إستعداد القوات الأمنية لتأمين زيارة الامام الكاظم عليه السلام.

وذكر بيان للجنة الامن تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "اللجنة اجرت زيارة تفقدية برئاسة النائب محمد رضا آل حيدر والنائبين بدر الزيادي وسعد الحلفي، للفرقة الثانية اللواء الثامن التابع للشرطة الاتحادية للاطلاع على الخطط الأمنية التي وضعت لتأمين زيارة الإمام موسى الكاظم “ع” ومناقشة القضايا الأمنية الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار ومتابعة الخلايا النائمة والقضاء عليها".

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي بحسب البيان، أن "زيارة القطعات الأمنية والعسكرية تأتي من أجل التواصل بين اللجنة والقوات الأمنية ومتابعة الوضع الأمني عن كثب، والاطلاع الميداني على المعوقات التي تواجه عمل قواتنا الأمنية لتأدية واجبهم بصورة كاملة".

وأضاف "أجرينا زيارة تفقدية لأقسام متعددة واطلعنا على العمل الذي تقوم به القوات الأمنية من خلال رصد المعلومات ومتابعتها وإلقاء القبض على الخارجين عن القانون".

وأشار الزيادي الى أن "العاصمة بغداد تشهد مراسيم زيارة الإمام موسى الكاظم “ع” وستكون هناك أعداد مليونية تحيي هذه الزيارة وان قواتنا الأمنية تعمل ليلاً ونهارأ من أجل تأمين وإنجاح الزيارة من خلال تأمين الطرق الخارجية للقادمين سيراً على الأقدام فضلاً عن تأمين المداخل العاصمة بغداد".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:33 | 2021-03-08 09:33
09:30 | 2021-03-08 09:30
09:08 | 2021-03-08 09:08
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
بالفيديو.. لحظات وداع البابا للسيد السيستاني
Play
27.97%
13:35 | 2021-03-06
بالفيديو.. لحظات وداع البابا للسيد السيستاني
13:35 | 2021-03-06
التربية النيابية تدعو الى السماح بإجراء امتحان نصف السنة
25.15%
11:47 | 2021-03-06
التربية النيابية تدعو الى السماح بإجراء امتحان نصف السنة
11:47 | 2021-03-06
وزير الصحة يترأس اجتماعاً بشأن حظر التجوال
13.83%
06:29 | 2021-03-07
وزير الصحة يترأس اجتماعاً بشأن حظر التجوال
06:29 | 2021-03-07
المالية النيابية تحسم الجدل بشأن الضرائب على رواتب الموظفين
12.99%
10:50 | 2021-03-07
المالية النيابية تحسم الجدل بشأن الضرائب على رواتب الموظفين
10:50 | 2021-03-07
اللجنة العليا تحسم الجدل بشأن حظر التجوال
11.38%
08:30 | 2021-03-08
اللجنة العليا تحسم الجدل بشأن حظر التجوال
08:30 | 2021-03-08
انتحار مسؤول حكومي في محافظة البصرة
8.67%
05:17 | 2021-03-07
انتحار مسؤول حكومي في محافظة البصرة
05:17 | 2021-03-07
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
البابا في العراق
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.