الشرطة المجتمعية توقف حالتي ابتزاز في كركوك والانبار

وقالت المديرية في بيان تلقته السومرية نيوز" ان العمليتين تمتا على أثر ورود مناشدتين عبر الخط الساخن للمجتمعية، حيث تمكنت المجتمعية في الاولى من إفشال محاولة ابتزاز شخص لامرأة في محافظة كركوك بنشر صور ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الخضوع لرغباته الدنيئة، وفي الثانية احبطت محاولة ابتزاز فتاة في محافظة الانبار من قبل شخص هددها بنشر صورها الشخصية مقابل مبالغ مالية ومصوغات ذهبية.وقد واجهت الشرطة المجتمعية المبتزين بأدلة تورطهما بالجريمة، واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي المرأة والفتاة، فضلا عن اعادة هاتف حديث للفتاة الانبارية من الشخص المبتز.