مداهمة مضافتين للدواعش جنوب القائم بالانبار

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن مهامها للبحث والتفتيش عن مخابئ واوكار فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع قوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٢٨ بمداهمة مضافتين للدواعش في جنوب القائم باتجاه عكاشات الانبار، كانت تستخدم مخابيء للدواعش من مراقبة قواتنا البرية والجوية وملاذات امنة للارهابيين القادمين من خارج الحدود".واضاف البيان ان "القوة المنفذة للواجب ومفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المضافات بشكل تام".