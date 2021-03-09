الكاظمي يزور عمليات بغداد ويصدر توجيهات للاجهزة الامنية

بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته السومرية نيوز" قال ان الكاظمي ترأس فور وصوله اجتماعًا حضره كل من وزير الداخلية، ونائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، فضلاً عن عدد من القيادات الأمنية وضبّاط الأجهزة العسكرية والأمنية.واضاف البيان ان القائد العام للقوات المسلحة تابع سير تنفيذ الإجراءات الأمنية المتخذة كما اطلع على تفاصيل التفجير برمانة يدوية في مكب نفايات الذي استهدف الزائرين المشاركين في إحياء مراسم زيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام.وتابع ايضاً تنفيذ الخطط والواجبات الموكلة للقوات الامنية وتأكيد حماية الزائرين، كما وجّه ببذل أقصى درجات الإنتباه والاستعداد لضمان انسيابية مراسم زيارة الامام موسى بن جعفر عليه السلام وجميع الفعاليات والنشاطات الجارية في العاصمة الحبيبة بغداد.