القت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على أكبر مزور للاختام في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "مديرية مكافحة إجرام بغداد ألقت القبض على أكبر مزور للاختام لغرض كفالة موقوفين لاخراجهم من مراكز الشرطة ضمن جانب الكرخ".