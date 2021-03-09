الاستخبارات تلقي القبض على إرهابي "داعشي" في ديالى

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "لادامة زخم الضغط على فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الاول لواء المشاة ١٩ من القاء القبض على احد الارهابيين بقرية البردية في خان بني سعد بمحافظة ديالى".وأشارت إلى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".