الناتو يؤكد لبغداد استمرار التنسيق والعمل لمواجهة الارهاب

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه ستولتنبرغ مع وزير الخارجيّة فؤاد حسين حيث بحث الطرفين سُبُل إستمرار التعاون بين بغداد وحلف الناتو في إطار السيادة الكاملة للعراق وقرارات الحكومة العراقية.وأكد أمين عام حلف الناتو أن عديد أفراده يقتصر على جوانب التدريب وتقديم الدعم اللوجستي للقوات والاجهزة الأمنية العراقية كما إتفق الجانبان على إستمرار التنسيق بما يعزز المواجهة المشتركة ضد عصابات داعش الإرهابية.كما قدم ستولتنبيرغ التهنئة بنجاح الزيارة التأريخية لقداسة الحبر الأعظم البابا فرانسيس إلى العراق، واصفا الزيارة بانها أعطت صورة إيجابية وجذّابة عن المجتمع العراقي، إلى الخارج كما أظهرت حسن التنظيم الأمني في أنحاء مختلفة من العراق.داعيا وزير الخارجية إلى المشاركة في الاجتماع الافتراضي القادم لجميع سفراء الناتو والذي سوف ينعقد خلال الايام الآتية، لالقاء الضوء على الوضع السياسي والأمني في العراق والعلاقات مع دول المنطقة.