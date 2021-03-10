الاستخبارات تطيح بسبعة مطلوبين هاربين جنوبي بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وهي مكملة لمهامنا في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٧ وقوة من لواء رئاسة الجمهورية الثاني ولواء ٢٣ من القاء القبض على سبعة ارهابيين في منطقة الدورة جنوبي بغداد بعد ان كانوا هاربين الى الاقليم".واضاف البيان "انهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب" .