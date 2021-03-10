صيد ثمين للاستخبارات جنوبي بغداد

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، انه "استمرارا لمهامها في الوصول الى كافة مخابىء اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٧ وقوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٥٥ من الاستيلاء على هاون عيار ٦٠ ملم، وقاذفة RBG7، و ٢٠٠ اطلاقة عتاد مختلف، و ٧٢ حشوة هاون ٦٠ ملم، و ٥٠ متر اسلاك تفجير، و برميل سعة ١٥٠ لتر، في منطقة المقالع بالرضوانية جنوبي بغداد".وأشار البيان إلى "قيام مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد تحت السيطرة".