التحالف الدولي: القوات العراقية قادرة على إجراء عمليات مستقلة

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي العقید واین ماروتو، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الضربات الجوية التي حدثت مؤخراً، هي بطلب من الحكومة العراقية وقضت على عشرة من ارهابيي داعش في الموصل وصلاح الدين"، مؤكداً "أننا موجودون هنا للعمل المشترك مع الحكومة العراقية، ومستمرون بدعم القوات العراقية عندما يطلبون مساندة وقصف جوي".وأضاف المتحدث، أنه "في الاسبوع الماضي قامت القوات الجوية العراقية بضربات، وقامت قوات الامن العراقية بواجبات على الارض"، لافتا الى أن "هذا يظهر القوات الجوية والبرية العراقية على مستوى من الاستعداد والتجهيز".وتابع "أنهم قادرون على التنفيذ والواجبات بدون الحاجة الى الدعم في بعض الضربات النوعية"، مؤكداً أن "قوات الأمن العراقية قادرة الان على اجراء عمليات مستقلة للمكافحة والقضاء على فلول داعش".