الهندسة العسكرية تطلق حملة توعوية من مخاطر المخلفات الحربية

وقال بيان لوزارة الداخلية تلقته "السومرية نيوز" ان كتيبة هندسة الميدان في قيادة حرس حدود المنطقة الثالثة أطلقت حملة إعلامية واسعة للتوعية من مخاطر المخلفات الحربية في مدينة زرباطية الحدودية والقرى المجاورة لها من مخاطر الألغام والمخلفات الحربية.واضاف البيان ان الحملة تهدف للحد من الإصابات من خلال توزيع البوسترات ونشر الملصقات التي تبين خطر المخلفات الحربية او العبث بها.وتاتي هذه الحملة نتيجة الاصابات التي تحدث باستمرار لسكان القرى والنواحي الحدودية مع ايران خاصة بمحافظتي ميسان وواسط نتيجة وجود الاف القطع المتروكة من القذائف والعتاد والالغام اثناء فترة الحرب والتي لم ترفعها الجهات العسكرية لعدم وجود خرائط تبين اماكن وجودها وانتشارها ما يسبب انفجارها وحصول خسائر بشرية للفلاحين والرعاة في كثير من الاحيان.