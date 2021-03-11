تدمير عدد من الاوكار وقتل مجموعة من الإرهابيين في جبال قره جوخ

وقال الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، يواصل جهاز مكافحة الإرهاب عملياته الناجحة والنوعية في مختلف قواطع العمليات لملاحقة بقايا عصابات داعش ودك اوكارهم، وبعد مجموعة من العمليات المتميزة والاستباقية، شرعت قيادة العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الارهاب بتنفيذ عملية خاصة في سلسلة جبال قره جوخ سبقها 30 ضربة جوية لطيران التحالف الدولي، اسفرت عن تدمير عدد من الاوكار وقتل مجموعة من الإرهابيين".واضاف البيان ان "طيران الجيش باشر منذ الصباح الباكر بتقديم الاسناد الجوي القريب لهذه العملية والتي جاءت بالتنسيق مع قوات البيشمركة في الطرف الشمالي من سلسلة الجبال وقيادة الفرقة 14 الجيش العراقي من الطرف الجنوبي".وتابع البيان: "وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".