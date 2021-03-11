إيقاف محاولتي ابتزاز الكتروني لفتاتين في كربلاء وكركوك

وقالت الشرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز الشرطة المجتمعية التابعة الى دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في محافظتي كربلاء المقدسة وكركوك، اوقفت محاولتي ابتزاز الكتروني لفتاتين".واضاف البيان أن "عمليتي الابتزاز، تمت على إثر التعارف بين شخصين وفتاتين احداهما من العاصمة بغداد والأخرى من كركوك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد اصبح التواصل فيما بينهما بشكل مستمر، إلى أن قام الشخصان بابتزاز وتهديد الفتاتين بنشر صورهما ما لم تخضعا لرغباتهما الدنيئة".وأشار الى أن "الشرطة المجتمعية تمكنت من مواجهة المبتزين بالأدلة التي تثبت تورطهما بجريمتي الابتزاز والتهديد واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، كما تم حذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الفتاتين".