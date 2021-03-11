الغانمي يكلف مسؤولاً في الداخلية بمتابعة قضية مقتل والد "علي جاسب"

أفاد مصدر أمني، الخميس، بأن وزير الداخلية عثمان الغانمي كلف مدير علاقات واعلام الوزارة اللواء سعد معن بمتابعة قضية مقتل والد الناشط "علي جاسب" في ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بتوجيه من رئيس الوزراء، وزير الداخلية يكلف مدير علاقات واعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن لمتابعة قضية مقتل والد المحامي المغيب".

وأضاف المصدر أن "اللواء وصل الى ميسان والتقى مع قائد شرطتها قبل أن يصلا الى منزل المجنى عليه".

وكان مصدر أمني أفاد، امس الأربعاء، باغتيال والد الناشط العراقي المغيب علي جاسب في ميسان.



وأعلنت قيادة شرطة ميسان، امس الاربعاء، عن اعتقال "المتورط" بمقتل والد الناشط العراقي المغيب "علي جاسب".