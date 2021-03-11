اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن اعتقال امرأة قتلت زوجها شمال بابل.

وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان، إن "مكافحة اجرام بابل القبض على امرأة قتلت زوجها طعناً بالسكين شمال محافظة بابل"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.