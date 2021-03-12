عائلة كاملة تلقى حتفها بهجوم مسلح في صلاح الدين

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل افراد عائلة كاملة بهجوم مسلح في إحدى قرى محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر للسومرية نيوز، أن "مسلحون يرتدون الزي العسكري واللثام هاجموا منزلاً في منطقة البو دور جنوب تكريت بمحافظة صلاح الدين وأطلقوا النار من أسلحتهم الكاتمة باتجاه أصحابه، وقتلوا سبعة أشخاص من عائلة واحدة بينهم نساء بعد الهجوم على منزلهم".



واضاف إن "الضحايا هم كل من "باسم اكريم احمد صالح، احمد فخري احمد صالح، فخري احمد صالح، خطاب فخري احمد صالح، محمد فخري احمد صالح، رشا فخري احمد صالح، وامهم جنان دحام احمد، والجريح عمر عبد الرحمن محمد".