أخطر عناصر "عين جالوت" الداعشية بقبضة العدالة في نينوى

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، أنه "بعملية استخبارية نوعية اعتمدت تكتيكات غير مسبوقة تمت بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ من الاطاحة باحد الارهابيين الخطرين بناحية زمار غربي نينوى والمكنى بـ ( ابو كريم ) احد ابرز عناصر ما تسمى (فرقة عين جالوت) الارهابية".وأشارت إلى أن "الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة بض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".