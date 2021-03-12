أبو مازن يحمل الاجهزة الامنية مسؤولية جريمة "البو دور"

وقال الجبوري في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "يقدم التعازي والمواساة لشعب محافظة صلاح الدين وبالخصوص منطقة البو دور جنوب تكريت بشهداء الجريمة الارهابية البشعة والجبانة والتي راح ضحيتها سبعة مواطنين ابرياء من عائلة واحدة".واضاف، أن "هذه الجريمة تضاف لسجل جرائم داعش الارهابية والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون والتي لم تضع الحكومة حداً لها حتى اليوم، والتي لم يسلم منها الاطفال والنساء والعوائل الأمنة"، محملاً "الاجهزة الامنية في محافظة صلاح الدين مسؤولية تكرار الخروقات الامنية باعتبارها الجهة المسؤولة عن الامن في المحافظة".وشدد الجبوري على ضرورة، "العمل الجاد لوضع حد لتلك الخروقات الامنية بالتعاون مع الجهات الامنية ذات الصلة والحكومة المركزية"، مضيفاً "سوف نقتص من القتلة المجرمين بالقانون ولن تمر جريمتهم النكراء دون عقاب".