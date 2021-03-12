تحالف القوى يطالب بمراجعة فورية للخطط الأمنية بعد جريمة "البو دور"

وقال التحالف في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "يتابع تحالف القوى العراقية تفاصيل الجريمة المروعة التي حدثت بالأمس في البو دور والتي راحت ضحيتها عائلة بأكملها بشبابها واطفالها ونسائها، ويستذكر الجرائم العديدة المماثلة التي حدثت في المدن المحررة ولم يتم التوصل فيها الى الجناة او تم التغطية عليهم لسبب أو آخر".وطالب التحالف "القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الأمنية لمراجعة فورية للخطط الأمنية واعادة النظر في انتشار القوات العسكرية الماسكة للأرض حتى لايحدث تداخلا في الواجبات ويتسبب في ضياع المسؤوليات وملامح الجرائم التي تحدث"، مشيرة إلى "ضرورة الاعتماد المباشر في ضبط الأمن ومسك أرض المدن والقرى من قبل القوات المحلية والحشود العشائرية التي هي أعرف بالواقع الاجتماعي والميداني لهذه المدن".ودعا، رئاسة مجلس النواب الى "تشكيل لجنة تقصي حقائق من لجنة الامن والدفاع النيابية للوقوف على فاعلية الاجراءات والتدابير والخطط الامنية المتخذة لمنع تكرار هذة الجرائم ونتائج اللجان السابقة ، واجراء مراجعة جدية لقيادات القواطع الميدانية والتشكيلات العسكرية، وبما يضمن حرمان الارهاب او من يتستر بعباءته والجماعات المسلحة المنفلته من القيام بعملياتها الارهابية التي تهدد أمن واستقرار المواطنين الامنين الابرياء".وشدد تحالف القوى، على أن "استمرار هذه الجرائم من دون الوصول الى معالمها وتحديد المتسببين بها يشجع على نمو مناخ التطرف من جديد ويستفيد منها الارهاب في نشر الشائعات وكل مامن شأنه بث الفرقة والانقسام".