البرلمان: سنشكل لجنة تحقيقية خاصة بكشف ملابسات حادثة "البو دور"

وقال مكتب الكعبي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "يستنكر بشدة الجريمة النكراء بحق عائلة عراقية بمنطقة البو دور"، داعياً "الحكومة لتنفيذ عملية أمنية واسعة ضد بقايا عصابات داعش الارهابية لحماية أمن المواطنين".وأشار إلى أن "تكرار هذه الاعمال في المناطق المحررة يتطلب مزيدا من الجهد الاستخباري بالتعاون مع اهل تلك المناطق لكشف الخلايا الارهابية، داعيا القائد العام للقوات المسلحة لاطلاق حملة أمنية واسعة النطاق في المناطق التي تنشط فيها خلايا داعش لتوفير الحماية الكاملة للمواطنين".وطالب الكعبي، وفقاً للبيان "بالإسراع في كشف ملابسات الجريمة من خلال اجراء تحقيق فوري والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل، مؤكدا أن "مجلس النواب سيوعز بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة بمتابعة هذه الحادثة المؤسفة".