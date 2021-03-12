الإطاحة بعصابة مخدرات ومتهم بالإرهاب في بغداد وديالى

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن ديالى الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق والتعاون مع مكتب الأمن الوطني في المقدادية، من إلقاء القبض على أحد العناصر المطلوبة للقضاء وفق مذكرة قضائية (١/٤) إرهاب، تم الاعتقال في منطقة حي المعلمين التابعة لقضاء المقدادية".ومن جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى "تمكن مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد ومن خلال كمين محكم من القبض على عصابة مكونة من أربعة أشخاص تتاجر في المواد المخدرة وبالجرم المشهود في منطقة مدينة الصدر الواقعة شرق العاصمة، حيث ضبط بحوزتهم (٥٠٠) حبة مخدرة، (٢٠) غرام من مادة الكرستال بالإضافة إلى أدوات أخرى تستخدم في عملية التعاطي وأسلحة خفيفة غير مرخصة".وأكدت "مصادرة المواد وإحالة المتهمين إلى التحقيق"، مبينة أن "عملية الاعتقال تمت بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات وقوة تابعة إلى الفرقة الأولى شرطة اتحادية".