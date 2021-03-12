الدعوة معلقاً على جريمة البو دور: تستدعي الحزم في ضرب الإرهاب

وقال الحزب في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "يدين الجريمة الارهابية النكراء التي قامت بها عصابة داعش التكفيرية وادت الى استشهاد سبعة مواطنين من عائلة واحدة في قرية البو دور بمنطقة العوينات جنوب تكريت في محافظة صلاح الدين".وأضاف ان "تكرار العمليات الارهابية في نفس المناطق يستدعي الحزم في ضرب اوكار وحواضن الإرهابيين وملاحقة خلاياهم بجهود استخبارية وأمنية مركزة وفاعلة".وتابع الحزب، ان "هذه الجريمة البشعة مدعاة لتوحيد الصفوف وتعزيز الصف الوطني والاهتمام الاكبر بشؤون أمن واستقرار المواطنين".