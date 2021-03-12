اعتقال متهمين بالقتل والتزوير ومطلوبين اخرين في بغداد

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مفارزها في مديرية شرطة بغداد الرصافة نفذت (١٩) أمرا للقبض وفق مواد قانونية مختلفة، فيما تمكنت من القبض على متهم بالقتل ومتهمين ( ٣ ) بالتزوير، فيما تم القبض على( ١١ ) متهما وفق مخالفات ومواد قانونية أخرى".وأضافت أن "مفارز مديرية شرطة بغداد الكرخ تمكنت من تنفيذ (١١) أمرا للقبض بحق مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، فيما تم ضبط (١٠) مخالفين مع عجلة، و (٤) عجلات تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد من قبل مفارز مديرية شؤون السيطرات".