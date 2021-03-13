بالفيديو والصور: الغانمي والشمري يحضران مجلس عزاء ضحايا جريمة صلاح الدين

تنشر السومرية نيوز، اليوم السبت، صورا توضح حضور وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري مجلس عزاء ضحايا جريمة صلاح الدين.

وفي وقت سابق، وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي القيادات الامنية العليا بمتابعة اجراءات التحقيق الخاصة بجريمة البو دور.

مصدر امني ذكر للسومرية نيوز ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وصلا صباح اليوم السبت الى مدينة تكريت في صلاح الدين لمتابعة مجريات التحقيق حول الحادث الاليم والاطلاع على الوضع الامني في منطقة الحادث بشكل خاص وقاطع عمليات صلاح الدين بشكل عام فضلا عن زيارة ذوي الضحايا وتعزيتهم بهذا المصاب الكبير.